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  1. Последние новости Украины

Синоптик рассказал, когда в Украину придет летнее тепло

29 мая, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

С приходом лета не стоит ожидать сразу слишком жаркой погоды – будет тепло, но без 30-градусного зноя

Через несколько дней в Украину придет календарное лето, однако сейчас погода больше напоминает апрельскую с бушующим циклоном. Летнего потепления стоит ждать в первых числах июня.

Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, из-за изменения климата возросла и частота смены погоды.

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"Уже 5-6 июня начнется повышение температуры, которое можно воспринимать как летнюю погоду. В дневные часы это 20-25 градусов тепла. Конечно, это зависит от региона. Изменение погодных процессов в Украине происходит ежедневно. И частота этих изменений в связи с изменениями климата очень сильно выросла. То есть сегодня может быть холодно, а завтра очень жарко", – сказал Кульбида.

Отметим, директор Укргидрометцентра уже говорил, что во всех странах Северного полушария отмечаются изменения климата. Они выражены в том, что среднегодовая температура воздуха по сезонам повышается. Эти изменения касаются и нас – на юге Украины уже настоящая "Греция".

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

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погода лето прогноз погоды Николай Кульбида

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