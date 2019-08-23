Синоптик рассказала, где в Украине будет жарко, а где пойдут дожди в День флага

В большинстве областей будет солнечно и сухо, однако ветрено

День Конституции и День Независимости Украины - главные праздники страны / Фото: Depositphotos

В пятницу, 23 августа, когда в Украине отмечается День Государственного флага, погода порадует жителей большинства областей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ожидается сухая погода, только вблизи Карпат и на северо-востоке, в Сумской и Харьковской областях, вероятны локальные грозовые дожди.

Температура воздуха на Западе и Севере ожидается комфортной, +24...+28 градусов. На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, продлится жара: +30...+35 градусов.

Фото: Наталья Диденко Реклама

Ветер будет порывистый, до сильного.

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В Киеве 23-го августа день ожидается солнечным и теплым, около 25 градусов. На День Независимости воздух прогреется до +27...+28 градусов.

Напомним, что 23 августа страна отмечает День Государственного флага Украины. Этот праздник учрежден указом второго президента Украины Леонидом Кучмой 23 августа 2004 года.

"Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню государственного флага и Дню Независимости.

Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".

Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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