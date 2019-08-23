Синоптик рассказала, где в Украине будет жарко, а где пойдут дожди в День флага

В пятницу, 23 августа, когда в Украине отмечается День Государственного флага, погода порадует жителей большинства областей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, ожидается сухая погода, только вблизи Карпат и на северо-востоке, в Сумской и Харьковской областях, вероятны локальные грозовые дожди.
Температура воздуха на Западе и Севере ожидается комфортной, +24...+28 градусов. На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, продлится жара: +30...+35 градусов.
Ветер будет порывистый, до сильного.
В Киеве 23-го августа день ожидается солнечным и теплым, около 25 градусов. На День Независимости воздух прогреется до +27...+28 градусов.
Напомним, что 23 августа страна отмечает День Государственного флага Украины. Этот праздник учрежден указом второго президента Украины Леонидом Кучмой 23 августа 2004 года.
"Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню государственного флага и Дню Независимости.
Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".
Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.
Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости".
Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019
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