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Синоптик рассказала, какой погоды ждать на Новый год

22 декабря, 09:48

В ближайшие дни будет плюсовая температура, а холодать начнет ближе к Новому году

/ Фото: Сегодня

Пока в Киев тоннами свозят снег, на Новый год настоящей зимы не ожидается – прогнозируется минимальный мороз и без снега. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Ориентировочный прогноз погоды на новогоднюю ночь. В ночь на 1 января 2020 года в Киеве ожидается 2-4 градуса (мороза) и без осадков. Будет гололедица… На прогностической диаграмме для Киева видно, что пока побудет теплая погода, а снижение температуры воздуха начнется 28 декабря", – написала она.

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Диденко отмечает, что небольшой снег можно ожидать 29 декабря, а пока что в ближайшие дни дожди – с 22 по 24 декабря.

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Синоптик рассказала, какой погоды ждать на Новый год

Синоптик предупредила, что это пока что предварительный прогноз, после изучения прогностических синоптических моделей он еще потребует уточнения.

Отметим, что в Киеве 18 декабря стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Метеорологи зафиксировали в этот день 15,2 градуса. Предыдущее рекордное значение составляло 14,7 градуса и наблюдалось 5 декабря 2008 года.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами в первых числах декабря – совпала с приходом календарной зимы. Но так было недолго – снова пришло потепление и сухая погода. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие пару месяцев. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

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Новый год погода Мороз снег прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

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