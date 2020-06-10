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Синоптик рассказала, когда в Украине спадет адская жара

10 июня, 14:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Температура воздуха будет очень высокой даже ночью

В Украине в четверг будет все еще очень жарко, разве что в западных областях будет немного свежее за счет дождей. Температура воздуха превысит отметку в 30 градусов. Спадет жара уже на выходных. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра в Украине особо синоптическая ситуация не поменяется, а на западе страны снова ожидаются дожди с грозами, местами могут быть шквалы.

"Еще один островок неустойчивой погоды – циклончик Octavia над Черным морем. Он закинет дождей немного на Турцию, немного к нам, в Крым. На остальной территории Украины – область повышенного атмосферного давления, сухая ясная погода. Жара 11 июня в Украине будет доминировать, днем ​​29-35 градусов, на западе свежее, 24-28 градусов. В ночные часы ожидается 17-22 градуса, в западных областях 13-18 градусов. Ветер в Украине восточный, небольшой или умеренный", – написала Диденко.

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В Киеве в четверг 31-33 градуса, без осадков.

В тренде
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет адская жара

Синоптик добавила, что жара спадет и станет больше дождей в ближайшие выходные, 13-14 июня, хотя восточная часть Украины все еще будет оставаться с очень высокой температурой воздуха.

Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям. Она рассказала, что происходит с климатом, как эти изменения будут отражаться на нашей жизни и чего следует ждать украинцам в ближайшие годы.

Отметим, что май в этом году выдался аномальным, как, впрочем, и остальные месяцы. Были и заморозки, много дождей, мало солнца. Несмотря на это, аграрии прогнозируют хороший урожай. Читайте подробнее, как погода натворила бед с украинским урожаем.

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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