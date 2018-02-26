Синоптик уточнила прогноз: морозы и метели накроют Украину на всю неделю

Фронт холодного арктического воздуха накрыл Украину и центральную Европу на несколько дней

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в ближайшие дни на всей территории Украины ожидается морозная погода. Вслед за солнечной погодой придут сильные снегопады.

Уже во вторник, 27 февраля, в Украину придет циклон с юго-запада Европы, из Италии, Греции. И этот циклон сделает погоду вторника невыносимой: снегопады, метели и сильный ветер. А морозы еще не отступят.

Во вторник в столице серьезно усилится ветер, днем еще без существенных осадков, ближе к вечеру вторника начнется снег.

"А 28-го февраля будет и снег, и морозище, и сильный ветер. Неделя будет синоптически сложной. Поэтому очень-очень внимательно просмотрите гардероб. Все, что есть теплого – как раз для этой недели. Ни в коем случае не забывайте перчатки, потому что моментально хватает мороз. Дышите в шарфик или платок, прячьте носы", – отметила Наталья Диденко.

В то же время, как сообщает Укргидрометцентр, в результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается понижение ночной минимальной температуры.

В частности, в течение 25-27 февраля, в Киевской области ожидается до 17-22° мороза (в Киеве 16-19° мороза), местами по области до 24° мороза.

"26-27 февраля температура ночью 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза; в южной части температура существенно не изменится", – подчеркнули в ГСЧС.

В ГСЧС добавляют, что 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, будет идти снег. Сильные порывы ветра ожидаются в Приазовье – местами до 25-27 метров в секунду.

К четвергу и пятнице, 1 и 2 марта, морозы несколько отступят. Ночью по всей территории Украины, за исключением южных областей, будет до 16-18 мороза.

На юге страны до -10 мороза. И если в западной части страны снова будет солнечно, то в центре, на севере и востоке Украины – будет снежить.

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