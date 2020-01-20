Синоптики дали прогноз на 20 января: где ударят морозы (карта)

В большинстве областей с самого утра будет царить туман

/ Фото: Pixabay

В Украине в понедельник, 20 января, будет сухо. Температура установится на уровне от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Температура ночью 1-6 °, в Карпатах до 10 ° мороза; днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла", – говорится в сообщении.

С самого утра большинство областей страны накроет густой туман, местами ожидается изморозь. Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-западный, со скоростью 3-8 м / с.

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Ранее мы сообщали, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Как сообщал сайт "Сегодня", под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром.

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