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Синоптики дали прогноз на 27 января: где будет холоднее всего (карта)

27 января, 08:19

С самого утра в западных и центральных областях будет царить туман

/ Фото: Pixabay

В Украине в понедельник, 27 января, ожидается теплая, как для зимы, погода. В западных и центральных областях будет туман, сообщили в Укргидрометцентре.

"27 января в Украине переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных и центральных областях местами туман", – говорится в сообщении.

Ветер, по прогнозам синоптиков, ожидается юго-западный, со скоростью 5-10 м / с. Температура установится на уровне 1-6 градусов тепла.

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Также в Укргидрометцентре рассказали, какая погода будет в Киеве и области. В столице осадков не будет, ветер ожидается юго-западный, 5-10 м / с. Температура в Киеве будет ​​3-5 градусов тепла, а в области – ​​1-6 градусов тепла.

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Фото: REUTERS/Bobby Yip

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди, а температура воздуха днем временами будет подниматься выше 10 градусов тепла.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градусов.

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