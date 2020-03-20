Синоптики дали прогноз погоды на 20 марта: где ждать дождей, а где прогреет до 18 градусов (карта)

В большинстве регионов будет сухо и тепло

В Украине сегодня, 20 марта, в большинстве областей будет тепло и сухо. Дожди синоптики прогнозируют только в Карпатах и на Прикарпатье. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"20 марта в Украине осадков не ожидаем, лишь в Карпатах и на Прикарпатье небольшой дождь", - говорится в сообщении.

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Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м / с. Температура установится на уровне 9-14 градусов тепла. На юге и Закарпатье будет еще теплее – тут прогреет до 13-18 градусов.

Ранее мы писали, что уже в ближайшие сутки в Украине ощутимо похолодает после двухдневного потепления. А начиная с субботы страну накроет холодный фронт, который принесет дожди и даже снег. Погода, как сообщили в украинском Гидрометцентре, испортится на несколько дней подряд.

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что причиной аномально теплой зимы стало влияние Атлантического океана. По ее словам, резкие изменения климата угрожают нашей стране более частыми ураганами, более продолжительными грозами и даже засухами.

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