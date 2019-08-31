Синоптики дали прогноз погоды на первый учебный день

В Украине будет преимущественно без осадков, сохранится теплая и солнечная погода

/ Фото: AFP

В первый учебный день, 2 сентября, в Украине будет преимущественно без осадков. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Лишь в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20 градусов; днем 27-32 градусов.

В Киеве – без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16 градусов; днем 29-31 градусов.

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Фото: "Укргидрометцентр"

Ранее мы писали, что в воскресенье, 1 сентября в Украине сохранится теплая солнечная погода. По сравнению с субботой станет еще чуть теплее, буквально на один-два градуса. Средняя температура воздуха по стране днем – от 27 до 30 градусов.

В то же время синоптик Наталья Диденко предупредила, что 1 сентября вероятны локальные дожди в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

"То есть, 31 августа и 1 сентября в Украине действительно будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода, однако над Севером (кроме Сумской области в субботу) в субботу-воскресенье есть вероятность локального дождя с грозой", – сообщила Диденко.

Напомним, что за это лето в стране были побиты несколько температурных рекордов. Так, киевляне пережили самый горячий июнь за 100 лет. При этом среднесуточная температура воздуха 1 июля в столице впервые за 139 лет наблюдений составила +26,0 °С, превысив предыдущее рекордное значение на 0,4 °С. Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года: температура воздуха не опустилась ниже 20,9 °С.

Помимо этого, нередки за это лето были ураганы, грозы и град. Подробнее смотрите в сюжете:

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