Синоптики дали прогноз погоды на последний день лета

В ближайшую неделю по всей стране сохранится жаркая погода, при этом на Западе пройдут небольшие дожди

Магнитные бури в августе / Фото: Pixabay

В Украине в ближайшие несколько дней сохранится жаркая погода, кроме северо-восточных и ряда центральных областей 29 августа.

Так, по данным Укргидрометцентра, в четверг, 29 августа, в Донецкой и Луганской областях будет днем до +21...+24 градусов, в Харькоской и Сумской областях температура тоже опустится до +22...+24 градусов, в Днепропетровской и Полтавской областях – до +24...+27 градусов. На Западе будет жарко – до +31 градуса, в северном регионе прогнозируют до +23...+26 градусов. При этом в Украине будет сухо и ясно.

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В пятницу, 30 августа, на Западной Украине пройдут кратковременные дожди. В частности, осадки прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской областях, на Волыни и Прикарпатье. Температура воздуха днем будет в пределах +27...+29 градусов, в Закарпатской области воздух прогреется до +30...+32 градусов. На остальной территории страны будет без осадков, а температура повысится. Так, на Востоке уже будет до +27 градусов, на северо-востоке ожидается до +25 градусов, в Центре и на Приазовье будет до +29 градусов.

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В субботу, 31 августа, дожди снова уйдут из страны, оставив жаркую и солнечную погоду. В западных областях ожидается до +27...+29 градусов, на Закарпатье будет до +32 градуса. В Центре также будет до +27...+29 градусов, такая же температура будет на Юге и Приазовье. На Востоке прогнозируют до +25...+27 градусов.

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Первый день осени западные области встретят с дождями, а остальная территория Украины – с солнцем и теплом. Осадки ожидаются на Закарпатье при 32-градусной жаре, на Прикарпатье и Буковине, в Тернопольской и Львовской областях, где столбики термометров также поднимутся до отметки +27...+30 градусов. В Центре и на Юге также будет жарко – днем до +30 градусов. На Востоке, в Сумской и Харьковской областях воздух прогреется до +28...+29 градусов.

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В понедельник, 2 сентября, когда в Украине начнется учебный год, дожди ожидаются на Закарпатье, Волыни и во Львовской области, при этом будет жарко – днем до +27...+30 градусов. На остальной территории будет сухо и жарко – на Западе, Юге, в Центре – до +30 градусов. На Востоке, в Сумской и Харьковской областях будет до +27...+29 градусов.

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Напомним, что не так давно из-за сильного ветра в Днепропетровской области рухнуло дерево, которое привалило несколько машин.

Тем временем в Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев.

Также стихия наделала немало беды и в столице.

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