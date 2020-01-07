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Синоптики дали прогноз погоды в Украине на Рождество: карта

7 января, 07:44

На дорогах страны будет царить гололедица

/ Фото: AFP

В Украине во вторник, 7 января, существенных осадков не будет. Только в большинстве восточных областей и в Крыму ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"7 января облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в большинстве восточных областей и в Крыму небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.

Дороги страны на Рождество покроет гололедица. Ветер ожидается преимущественно западный, в южной и восточной частях северо-восточный, 5-10 м / с. На крайнем юге синоптики прогнозируют порывы 15-18 м / с. Температура в Украине в среднем будет около 0.

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Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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