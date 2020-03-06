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Синоптики обрадовали прогнозом на 6 марта: где прогреет до 17 градусов (карта)

6 марта, 07:55

Тина Наринецкая

В западных, северных и центральных областях с самого утра будет царить туман

В Украине в пятницу, 6 марта, будет сухо, солнечно и тепло. Местами синоптики прогнозируют до 17 градусов тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"6 марта в Украине без осадков, лишь ночью в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой дождь", – говорится в сообщении.

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В западных, северных и центральных областях с самого утра будет царить туман. Ветер синоптики прогнозируют южный и юго-восточный, 5-10 м / с. Температура в западных областях установится на уровне 5-10 градусов тепла, в Карпатах 0-5 градусов тепла. А на остальной территории будет теплее – 10-15 градусов тепла. В Днепропетровской, Херсонской областях и в Крыму прогреет до 17 градусов.

В тренде
Синоптики обрадовали прогнозом на 6 марта: где прогреет до 17 градусов (карта)

Ранее мы писали, что в оккупированном Крыму синоптики зафиксировали новый температурный рекорд – в Симферополе воздух прогрелся до 27 градусов тепла. Предыдущий рекорд был установлен в 1925 году – тогда воздух прогрелся до 21,3 градуса. Самая низкая температура была зафиксирована в 1929 году – 18 градусов мороза.

Кроме того, недавно синоптики сделали прогноз до конца весны.

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