Синоптики объявили об опасности схода лавин в Карпатах

Сегодня, 11:58

Также в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды на реках в западных областях Украины

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Синоптики предупреждают о значительной опасности схода снежных лавин в Карпатах 17-19 марта. Также в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды на реках во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Об этом сообщает ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 17-18 марта в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). 17-19 марта в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Кроме того, в западных областях поднимется уровень воды в бассейнах рек.

"По данным Укргидрометцентра, 17-18 марта ожидается повышение уровней воды (над уровнями в 8.00 16 марта): на реках бассейнов Сана, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2-0,8 м, возможен выход воды на пойму на р.Стрвяж – с.Луки; на реках Закарпатской области на 0,5-1,5 м, в нижнем течении р.Боржава – 1,5-2,5 м, возможен выход воды на пойму в нижних течениях Боржавы и Латорицы в створе поста Мукачево", – добавили в ГСЧС.

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Источник:

Интерфакс

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