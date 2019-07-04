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Синоптики объявили штормовое предупреждение Югу и Востоку страны

4 июля, 18:29

Непогода снова разгуляется в регионах, где еще не оправились от последствий стихии

Фото: twitter.com/CityReport
Фото: twitter.com/CityReport.

Синоптики вновь предупреждают об ухудшении погоды на юге и востоке Украины, в том числе в тех регионах которые пострадали от недавнего удара стихии.

В частности, непогоды ожидают в Одесской области, где накануне без света остались 30 населенных пунктов.

В самой Одессе порывистый ветер повалил около полусотни деревьев, были травмированы два человека, оборваны линии электропередач, повреждены дома и автомобили.

Напомним, что на днях в Кривом Роге удар непогоды 2 июля унес жизни трех человек – тела погибших были обнаружены на разных улицах города.

Также мы писали, что по данным заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, за 19 минут непогоды в разных районах Днепра упало 126 деревьев. По информации спасателей, в результате сильного порыва ветра и дождя без электроэнергии остались 95 населенных пунктов области.

2 июля непогода лишила электроснабжения 601 населенный пункт в пяти регионах Украины. Также ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

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Тег погода, непогода, прогноз погоды, одесская область, гроза, штормовое предупреждение

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