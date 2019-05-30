Синоптики предупредили о дождливом начале лета
По Украине пройдут дожди и грозы
В Украине лето начнется с дождей и гроз. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"1-2 июня переменная облачность. В большинстве центральных, северных областей, на Прикарпатье, Одесской и Николаевской местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с", – рассказали в Укргидрометцентре.
Также отмечается, что температура в южной части , восточных, Днепропетровской областях ночью 15-20 градусов, днем 28-33 градуса, в западных областях ночью 9-14 градусов, днем 20-25 градусов, на остальной территории ночью 13-18 градусов, днем 23-28 градусов.
3 июня в западных, южных и восточных областях, 4 июня в Херсонской области, в Крыму и на Правобережье страны местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.
Температура ночью 12-18 градусов, на юге местами до 22 градусов, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 23-29 градусов, на остальной территории 27-33 градуса.
Напомним, в последние дни на Прикарпатье обрушилась непогода – в Калуше почти тысяча домов до сих пор затоплены. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".
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