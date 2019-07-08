Синоптики предупредили о надвигающейся сильной грозе
Особенно сильные грозы пройдут в западных и северных областях
В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"9 июля ночью в восточных областях и Приазовье, днем в западных и местами в северных областях грозы", – сообщили синоптики.
Завтра ночью в восточных областях и Приазовье, днем в западных и местами северных областях, в последующие двое суток в большинстве областей кратковременные дожди, грозы.
Напомним, на Закарпатье вечером 7 июля прошли сильные грозы и град. По информации "Закарпатьеоблэнерго", на территории области вследствие непогоды обесточены 26 населенных пунктов, из них 10 полностью в Ужгородском, Мукачевском, Хустском, Иршавском, Свалявском, Тячевском и Воловецком районах.
Также зафиксировано 11 случаев падения деревьев на проезжие части на автодорогах и в населенных пунктах Ужгородского, Береговского, Мукачевского, Иршавского, Хустского и Перечинского районах.
В результате сильного ветра были повреждены 95 крыш жилых домов.
в понедельник, 8 июля, в большинстве областей пройдут дожди с грозами, а температура воздуха будет комфортной, а временами и прохладной.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях в некоторых областях были сложные погодные условия. Так, непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек. Тела жертв урагана обнаружили на разных улицах города.
Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.
Ч
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