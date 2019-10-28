Синоптики предупредили о сильном тумане завтра утром

В Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана, из-за чего завтра будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"29 октября ночью и утром в южных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, что значительного превышения уровня загрязнения атмосферного воздуха в Украине по состоянию на 27 октября не зафиксировано.
В ГСЧС напомнили, что на территории Украины удерживается антициклонный характер погоды, отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.
Мы сообщали, что в Украине был зафиксирован повышенный уровень угарного газа в воздухе.
Ранее была названа причина смога в Киеве.
Кроме того, туман и смог, которые уже несколько дней испытывают на прочность легкие и глаза киевлян, стали поводом для шуток горожан.
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