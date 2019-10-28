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Синоптики предупредили о сильном тумане завтра утром

28 октября, 16:57

Видимость будет составлять до 200-500 метров

/ Фото: Pixabay

В Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана, из-за чего завтра будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"29 октября ночью и утром в южных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

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  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, что значительного превышения уровня загрязнения атмосферного воздуха в Украине по состоянию на 27 октября не зафиксировано.

В ГСЧС напомнили, что на территории Украины удерживается антициклонный характер погоды, отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

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Мы сообщали, что в Украине был зафиксирован повышенный уровень угарного газа в воздухе.

Ранее была названа причина смога в Киеве.

Кроме того, туман и смог, которые уже несколько дней испытывают на прочность легкие и глаза киевлян, стали поводом для шуток горожан.

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