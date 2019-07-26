Синоптики предупредили о сильных грозах с градом до конца дня
В Карпатах и на Закарпатье прогнозируются сильные дожди
По Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.
Так, в ближайший час и до конца суток 26 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди (1 уровень опасности, желтый).
А тем временем Европа бьет температурные рекорды.
Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.
Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса.
Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.
Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.
Адская жара из Европы заденет немного и Украину. На выходных будет в районе 30 градусов, местами до +33. Дожди ожидаются на западе и востоке страны.
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