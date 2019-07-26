Синоптики предупредили о сильных грозах с градом до конца дня

В Карпатах и на Закарпатье прогнозируются сильные дожди

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

По Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в ближайший час и до конца суток 26 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди (1 уровень опасности, желтый).

А тем временем Европа бьет температурные рекорды.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.

Адская жара из Европы заденет немного и Украину. На выходных будет в районе 30 градусов, местами до +33. Дожди ожидаются на западе и востоке страны.

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