Синоптики предупредили об ухудшении погоды: когда Украину начнет заметать снегом

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Снег и совсем чуть-чуть мороза – такой будет погода в начале недели. И если в понедельник снежить будет только на западе страны, то во вторник непогода накроет всю территорию страны. В то же время похолодания не ожидается, разве что ночные морозы усилятся на пару градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 2 декабря, мокрый снег будет идти на западной Украине, а также зацепит Винницкую и Житомирскую области. На остальной территории страны без осадков. Температура воздуха днем от -1 до +2, на юге до 5-7 градусов тепла. Ночью 3-6 градусов мороза. В Киеве от -1 до +1 и сухо.

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Во вторник, 3 декабря, по всей территории страны синоптики обещают мокрый снег, в том числе и в столице. Температурный режим удержится на уровне понедельник, разве что на юге температура воздуха немного спадет и будет колебаться от 1 до 4 градусов.

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Синоптики отмечают, что 3 декабря ожидается в результате осадков ожидается образование снежного покрова высотой 3-8 см. В Карпатах и на Закарпатье будет сильный снег и его нападет до 10-20 см. На дорогах страны, кроме юга, гололед.

Отметим, что уикэнд уходящей недели получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник выйдем уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, что ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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