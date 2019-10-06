Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Синоптики предупредили украинцев о сильных заморозках

6 октября, 12:08

7-9 октября в Киеве ожидаются заморозки до -3 °

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине с 7 по 9 октября в ряде областей Украины ожидаются сильные заморозки. Об этом предупредили в Укргидрометцентре, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе до -5 °. Кроме того, синоптики предупредили, что 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы будут заморозки 0-6 °.

Реклама

"Ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3 °", - добавили спасатели.

В тренде
Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео

Ранее мы сообщали, что к понедельнику следующей недели начнутся стабильные заморозки и дожди. Читайте подробнее, как испортится погода в Украине.

Как писали новости "Сегодня", в ночь с 30 сентября на 1 октября из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях. В частности, во Львовской области без электричества остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской – 18, в Волынской – 12, в Киевской – 9, в Житомирской – 8.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода температура синоптики Украина заморозки ГСЧС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Цены кусаются: при каком курсе доллара начнут дешеветь продукты и другие товары
Цены кусаются: при каком курсе доллара начнут дешеветь продукты и другие товарыЭкономика
Назвали самый популярный подержаный автомобиль среди украинцев
Назвали самый популярный подержаный автомобиль среди украинцевУкраина
Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео
Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видеоУкраина
13-летняя Амина Фараджова из Макеевки: В детстве никогда не понимала пожелания
13-летняя Амина Фараджова из Макеевки: В детстве никогда не понимала пожелания "мирного неба над головой"Донбасс
В Днепре под общежитием провалился грунт: 200 жильцов отселяют
В Днепре под общежитием провалился грунт: 200 жильцов отселяютДнепр

Новости партнеров

Loading...