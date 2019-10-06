Синоптики предупредили украинцев о сильных заморозках

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине с 7 по 9 октября в ряде областей Украины ожидаются сильные заморозки. Об этом предупредили в Укргидрометцентре, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе до -5 °. Кроме того, синоптики предупредили, что 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы будут заморозки 0-6 °.

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"Ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3 °", - добавили спасатели.

Ранее мы сообщали, что к понедельнику следующей недели начнутся стабильные заморозки и дожди. Читайте подробнее, как испортится погода в Украине.

Как писали новости "Сегодня", в ночь с 30 сентября на 1 октября из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях. В частности, во Львовской области без электричества остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской – 18, в Волынской – 12, в Киевской – 9, в Житомирской – 8.

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