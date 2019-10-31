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Синоптики предупредили водителей о сильнейшем тумане

31 октября, 15:58

Видимость будет составлять 200-500 метров

Фото: Татьяна Лупова/Facebook

Фото: Татьяна Лупова/Facebook

В Украине в пятницу, 1 ноября, ожидается сильный туман. Штормовое предупреждение объявили синоптики, сообщили в Укргидрометцентре.

"1 ноября в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", – сообщили синоптики.

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Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане соблюдать следующие советы:

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Фото: "Сегодня"
  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Тем временем ноябрь в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

А вот зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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