Синоптики предупредили водителей о сильнейшем тумане

В Украине в пятницу, 1 ноября, ожидается сильный туман. Штормовое предупреждение объявили синоптики, сообщили в Укргидрометцентре.
"1 ноября в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", – сообщили синоптики.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане соблюдать следующие советы:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Тем временем ноябрь в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.
А вот зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.
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