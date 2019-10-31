Синоптики предупредили водителей о сильнейшем тумане

Фото: Татьяна Лупова/Facebook

В Украине в пятницу, 1 ноября, ожидается сильный туман. Штормовое предупреждение объявили синоптики, сообщили в Укргидрометцентре.

"1 ноября в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", – сообщили синоптики.

Реклама

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане соблюдать следующие советы:

В тренде Вирус атакует в школьных столовых: что известно о вспышке гепатита А в Украине

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Тем временем ноябрь в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

А вот зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама