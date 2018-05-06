Синоптики рассказали, где в Украине ожидаются грозы и порывы ветра

Вчера, 19:14

В этих регионах скорость ветра будет достигать 19-24 метров за секунду

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В четырех областях Украины до конца суток ожидаются грозы и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час и до конца дня 6 мая в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 19-24 м / с", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украине ослабнет весенняя жара. Несмотря на знойную погоду, вода в Днепре еще весьма свежая – +14 °С. По ее словам, восточный антициклон продолжает подсушивать атмосферу над Украиной, ветры южного направления поставляют более высокие градусы.

Также сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода в ближайшие недели. Синоптики обещают, что жарче всего будет в первые и последние дни мая. Во вторую пятидневку мая, по словам синоптика, существенные осадки выпадут в западных областях, а в остальных регионах возможны дожди. Похожая ситуация будет и с температурой.
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