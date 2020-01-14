Синоптики рассказали, где ждать снега: прогноз погоды на 14 января (карта)

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В Украине во вторник, 14 января, по-прежнему будет преобладать не по-зимнему теплая погода. В трех областях ожидаются дождь и мокрый снег, сообщили в Укргидрометцентре.

"14 января в Украине будет преобладать погода без осадков, лишь на Черниговщине, Сумской и Харьковской днем местами небольшой дождь и мокрый снег", – говорится в сообщении.

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С самого утра в южных областях и на Закарпатье местами будет царить туман. Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, 5-10 м / с, в Карпатах ожидаются отдельные порывы 15-20 м / с. Температура установится на уровне 1-6 градусов тепла.

Ранее новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Отметим, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса. Всего в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5 °С. В обсерватории Срезневского подсчитали, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3 °С, что значительно больше, чем на земном шаре.

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