Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев 19 ноября

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Украину 19 ноября с самого утра накрыл туман, но дождей синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня в большинстве областей туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура днем ​​4-9 ° тепла, в западных областях, в Одесской области и в Крыму ночью 3-8 °, днем ​​10-15 ° ", – говорится в сообщении.

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Кроме того, синоптики рассказали, какая погода будет во вторник в Киеве и области. В столичном регионе осадков не будет, ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м / с. В Киеве температура будет ​6-8 градусов тепла, в области – 4-9.

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Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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