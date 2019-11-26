Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев 26 ноября

В Украине 26 ноября будет холодно, а дороги страны покроет гололедица. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Температура, по прогнозам синоптиков, будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На Закарпатье температура установится на уровне 5-10 градусов тепла. В восточных областях будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южных областях – 1-6 градусов тепла. В Крыму ожидаются 8-13 градусов тепла.
"Ветер в Украине юго-восточный, восточный 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с", – добавили синоптики.
Напомним, что зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.
Ранее сообщалось о шторме в Одессе – ураган повалил более десятка деревьев и оборвал электропровода. Поэтому вместо некоторых трамвайных маршрутов пустили автобусы. Из-за падения старых деревьев разбито по меньшей мере три автомобиля.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк