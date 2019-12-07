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Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев 7 декабря

7 декабря, 07:58

В западных областях вечером пройдет небольшой дождь

/ Фото: Pixabay

В Украине 7 декабря осадков не будет, только на западе ожидаются небольшие дожди. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"7 декабря без осадков, лишь в западных областях вечером местами небольшой дождь", – говорится в сообщении.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-западный, со скоростью 5-10 м / с. А в Карпатах местами ожидаются порывы 15-20 м / с. Температура установится на уровне 0-5 градусов тепла, в южных областях – 4-9 градусов тепла.

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Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

Отметим, что уикенд на прошлой неделе получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, что ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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