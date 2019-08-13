Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев сегодня и в ближайшие дни

Еще сегодня в стране будет царить жара, далее последует снижение температуры

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На западе и севере Украины сегодня пройдут грозы, местами град и шквалы, на остальной территории осадков не будет и ожидается жара – до 33 °С. Об сообщили в Укргидрометцентре.

"Облачно. В западных, днем ​​местами и в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, днем ​​на западе страны местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с, на остальной территории без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

По всей территории Украины сегодня температура составит ​​28-33 °С тепла. В Киеве же также не ожидается осадков, а вот в области во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер синоптики прогнозируют южный, со скоростью 5-10 м/с. Температура в столице установится на уровне ​​31-33 °С, а по области ​​воздух прогреется до 28-33 °С тепла.

14 августа в западных и северных областях ожидаются грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, на западе страны – значительные дожди, а в отдельных районах – шквалы 25-28 м/с. Температура ночью установится на уровне 15-20 °С, днем ​​- 26-31 °С, местами 33-35 °С.

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А в Киеве и области 14 августа синоптики прогнозируют грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с. Температура ночью составит 15-20 °, днем ​​- 26-31 °.

А 15 августа, в Карпатском регионе, северных и центральных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза. На остальной территории осадков не прогнозируют. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-восточный, со скоростью 5-10 м / с. 15 августа в северных областях ночью установится температура на уровне 11-16 °, днем ​​- 20-25 °.

В столице же 15 августа местами пройдут кратковременный дождь и гроза. Ветер синоптики прогнозируют юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м / с. Ночью температура установится на уровне 11-16 °, днем ​​- 20-25 °.

16 августа в северных, местами в западных и центральных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами ожидаются, а 17 августа они пройдут по всей территории Украины. Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью установится на уровне 9-15 °, днем ​​- 19-25 °. На остальной территории ночью ожидаются 12-18 °, на побережье морей – до 21 °, днем – ​​23-29 °. На востоке, 16 августа и на юге страны столбики термометров поднимутся до 30-33 °.

В Киеве и области на 16-17 августа пройдут кратковременные дожди, грозы (17 августа местами). Температура ночью будет 10-15 °С, днем – ​​20-25 °С.

Новости "Сегодня" писали, что в пятницу, 9 августа, песчаная буря обрушилась на Кирилловку, курортный поселок в Запорожской области. Мы собрали фото- и видео очевидцев с места событий.

В ночь на субботу, 10 августа, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в шести областях Украины из-за дождей, гроз и порывов ветра без электроснабжения остались 129 населенных пунктов.

Мы также сообщали, что в Ровенской области из-за урагана электропровода упали на пожилую женщину и ее внучку, пенсионерка погибла. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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