Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в начале недели

В большинстве регионов ожидается похолодание

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В начале недели Украину ждет похолодание, также прогнозируются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, 6 мая ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме восточных областей, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а на западе – местами значительные дожди и грозы. Ветер ожидается юго-восточный, в западных областях северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем – 14-19°, в восточной части 20-25°; в западных областях ночью 4-9°, днем 8-13°, в Карпатах ночью и днем 1-6° тепла.

А 7 мая синоптики прогнозируют в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди, а местами грозы. Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м с. Температура воздуха в западной части ночью составит 3-8° тепла, днем 8-13°. На остальной территории ночью будет 7-12°, а днем 13-18°, в восточной части – 20-25°.

Также синоптики рассказали, какая погода будет царить в ближайшие дни в Киеве. 6 мая в столице ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет 10-12°, днем 15-17°. 7 мая киевлян также ждет дождь. Температура воздуха ночью будет около 10°, а днем – 14-16°.

Ранее мы писали прогноз погоды в Украине на неделю.

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