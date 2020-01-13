Синоптики рассказали, какой будет погода на второй Святвечер и Крещение

Сильных морозов не стоит ждать, однако снижение температуры до нуля, а ночью до 1-5 градусов мороза будет

/ Фото: Pixabay

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, но на 18-19 января ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Пока будет, как есть, то есть, в основном тепло. Но именно на 18-19 января, второй Святвечер (Рождественский сочельник, – Ред.) и Крещение, когда традиционно и статистически приходят крепкие морозы, все же похолодание ожидается. Речь не идет о сильных морозах, однако снижение температуры воздуха от +6 градусов до нуля, а ночью до 1-5 градусов (мороза) будет. То есть, тенденция сохраняется", - написала она.

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Диденко также напомнила, что в Киеве в 2014 году во время Революции достоинства, 18 января еще было около нуля, а 19 января на Крещение, столбики термометров опустились до 7-9 градусов мороза.

"Завтра, на Василия, в Украине – без осадков, так антициклон Christian (первая карта) приведет преимущественно сухую погоду. Разве что на Черниговщине и Сумщине немного что-то покапает или полетает, небольшие дождь и мокрый снег. Температура воздуха в Украине во вторник в течение дня составит + 1 + 7 градусов. Ветер предполагается юго-западный, слабый или умеренный. Для полной европейской завтрашней картины: мощный циклон Fenja организует настоящую непогоду – ураганные ветры с осадками на западном побережье Европы (вторая карта). В Киеве Новый год будет теплым, ближайшей ночью около нуля, завтра днем до + 3, + 4 градусов. Без осадков", – добавила Диденко.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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