Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

В воскресенье по всей Украине будет солнечно и без осадков, с понедельника возможны дожди

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода, однако в некоторых регионах возможны дожди.

Так, 15 сентября по всей Украине солнечно, без осадков. В западных областях днем от 17 до 20 градусов, в центральных от 16 до 20 градусов, на севере 15-19, на востоке 17-21 градус, на юге от 21 до 24 градусов.

В понедельник, 16 сентября небольшие дожди могут пройти на западе, а также на севере, в Черниговской области. Температура воздуха днем составит: на западе от 17 до 23 градусов, в центре 16-24 градуса, на севере от 15 до 19 градусов, в восточных областях 20-23 градуса, в южных регионах от 22 до 25 градусов.

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Во вторник, 17 сентября дожди, правда, не слишком сильные, ожидаются по всей стране, кроме южных и восточных областей. На западе еще больше похолодает – днем 16-18 градусов тепла, в центре 17-23 градуса, на севере 17-19 градусов, на востоке от 21 до 25 градусов, на юге от 25 до 27 градусов выше нуля.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что пока Украина продолжает находится в зоне атмосферного фронта.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

Пока в Украине никак не отступит летняя погода, на днях на Японию обрушился мощный тайфун – авиарейсы отменены, есть погибшие. Тайфун "Факсай" унес жизнь одного человека и еще 36 пострадали, более 600 тысяч домов остаются без электричества.

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