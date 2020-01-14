Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

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В среду, 15 января, в Украине повсеместно антициклон, сухая и теплая погода. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Температура воздуха в течение дня среды ожидается + 2 + 6 градусов, на Западе + 4 + 9 градусов. В Киеве завтра осадков не ожидается, температура воздуха в течение дня будет колебаться около + 3 + 5 градусов", – написала она.

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Ранее Наталка Диденко писала, что в ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, но на 18-19 января ожидается похолодание.

"Пока будет, как есть, то есть, в основном тепло. Но именно на 18-19 января, второй Святвечер (Рождественский сочельник, – Ред.) и Крещение, когда традиционно и статистически приходят крепкие морозы, все же похолодание ожидается. Речь не идет о сильных морозах, однако снижение температуры воздуха от +6 градусов до нуля, а ночью до 1-5 градусов (мороза) будет", - написала она.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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