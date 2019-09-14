Синоптики рассказали, какой будет погода в субботу и где пройдут дожди

Днем температура в разных регионах страны будет колебаться в промежутке 18-28 градусов тепла

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В субботу, 14 сентября, утром в западных и северных, днем в центральных, Сумской и Харьковской областях местами возможен небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра".

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15 градусов, на побережье морей до 18 градусов, днем 18-23 градусов, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области 24-28 градусов.

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Отметим, 13 сентября в большинстве областей температура воздуха доходила до 27-29 градусов, а дождей не было.

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