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Скоро придет "бабье лето": синоптики обрадовали прогнозом

18 сентября, 14:49

"Бабье лето" обычно длится от одной до двух недель

/ Фото: Pixabay

Прогнозы синоптиков свидетельствуют о том, что "бабье лето" может прийти в Киев на следующей неделе 23-29 сентября. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Как отмечается в сообщении, тепло может вернуться в столицу после похолодания на текущей неделе.

"После резкого похолодания нас ожидает на следующей неделе потепление, которое называют "бабьим летом", – говорится в сообщении.

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Климатологи обсерватории определили, что самым коротким за последние годы "бабье лето" было в 2014 году, когда оно длилось всего 6 дней – с 11 до 16 октября, а самым длинным в 2012 году – 13 дней – с 25 сентября до 7 октября.

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В свою очередь, синоптик Наталья Диденко пояснила, что сегодняшний первый снег в Карпатах, преимущественно на высокогорье, – это обычное дело для второй половины сентября.

Как сообщали новости "Сегодня", прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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