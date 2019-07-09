Синоптики рассказали о погоде на завтра: в некоторых регионах температура опустится до +7

Сегодня украинцам придется утепляться, а в некоторых областях – снова доставать зонты

Фото: Pixabay

Завтра в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, в последующие двое суток ночью в Приазовье, днем в Украине местами кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Завтра в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, в последующие двое суток ночью в Приазовье, днем в Украине местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 8-14 градусов, на побережье морей до 17 градусов, днем 17-23 градуса , в южных, завтра также и в восточных и Днепропетровской областях 23-26 градусов, в Карпатах ночью 3-9 градусов, днем 7-13 градусов", – сообщили синоптики.

В Киевской области завтра кратковременный дождь, днем местами грозы. Ветер западный, умеренный. Температура ночью 11-14 градусов, днем 18-21 градусов.

Как сообщали "Сегодня", 8 июля непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов. Больше всего досталось Киевской области – 64 населенных пункта были без электричества. Далее Закарпатская - 26, Сумская - 16, Тернопольская - 12, Житомирская - 8, Кировоградская - 5, Днепропетровская - 1. А тем временем непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья.

Напомним, на днях в некоторых областях были сложные погодные условия. Так, непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек.

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