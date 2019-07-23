Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Синоптики рассказали, стоит ли сегодня брать с собой зонт

23 июля, 09:16

В некоторых областях ожидаются грозы и град

Фото: Анастасия Искрицкая

В Украине во вторник, 23 июля, пройдут дожди, температура воздуха днем достигнет 32 градусов с отметкой "плюс". Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"23 июля кратковременные дожди (на Правобережье местами), местами грозы, в южной части, днем также и в восточных и Днепропетровской областях местами град и шквалы 15-20 м/с", – указали синоптики.

Ветер северо-западный (в восточной части – южный), 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей 18-21°; днем 21-26°, на юге и востоке страны 28-32°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 13-18°.

В Киеве во вторник, 23 июля, ожидаются дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха поднимется до +23...+25 градусов днем и +15...+17 градусов ночью.

По области также буде преимущественно дождливо. В Чернобыле ожидаются осадки, температура воздуха днем +23...+25 градусов, ночью +14...+16 градусов. В Тетереве днем +22...+24 градуса, ночью +13...+15 градусов, дожди, в Фастове +22...+24 градуса днем и +13...+15 градусов ночью, осадки, в Вышгороде днем +23...+25 градусов, ночью +14...+16 градусов, дожди.

Скриншот
Скриншот

А вот в ближайшие трое суток на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами и похолодает


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, дождь, гроза, град, погода в Киеве, погода в Украине

Вы сейчас просматриваете новость " Синоптики рассказали, стоит ли сегодня брать с собой зонт". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевлян предупредили о грозовых дождях

Сегодня, 08:28

Температура воздуха поднимется до +23...+25 градусов днем и +15...+17 градусов ночью

Утепляйтесь и доставайте резиновые сапоги: в ближайшие три дня Украину накроют дожди и сильное похолодание

Вчера, 13:21

Похолодает до 12 градусов ночью и 20 градусов – днем

6 привычек, которые программируют на бедность

Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Дион прошлась по улицам Парижа в джинсах от украинского бренда

Зачем магний нужен велосипедистам и в каких продуктах он есть

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

В чем польза бега для мужчин?

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Цифровые кочевники: заработок на путешествиях

15 самых нелепых нарядов за всю историю премии «Оскар»

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Сегодня, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

О каких заболеваниях сигнализирует отек ног

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

8 вещей, которые мешают вам выйти замуж
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь