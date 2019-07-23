Синоптики рассказали, стоит ли сегодня брать с собой зонт

В некоторых областях ожидаются грозы и град

Фото: Анастасия Искрицкая

В Украине во вторник, 23 июля, пройдут дожди, температура воздуха днем достигнет 32 градусов с отметкой "плюс". Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"23 июля кратковременные дожди (на Правобережье местами), местами грозы, в южной части, днем также и в восточных и Днепропетровской областях местами град и шквалы 15-20 м/с", – указали синоптики.

Ветер северо-западный (в восточной части – южный), 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей 18-21°; днем 21-26°, на юге и востоке страны 28-32°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 13-18°.

В Киеве во вторник, 23 июля, ожидаются дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха поднимется до +23...+25 градусов днем и +15...+17 градусов ночью.

По области также буде преимущественно дождливо. В Чернобыле ожидаются осадки, температура воздуха днем +23...+25 градусов, ночью +14...+16 градусов. В Тетереве днем +22...+24 градуса, ночью +13...+15 градусов, дожди, в Фастове +22...+24 градуса днем и +13...+15 градусов ночью, осадки, в Вышгороде днем +23...+25 градусов, ночью +14...+16 градусов, дожди.

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А вот в ближайшие трое суток на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами и похолодает.

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