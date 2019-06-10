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Синоптики рассказали, в каком регионе можно будет завтра спрятаться от зноя

10 июня, 15:59

Температура ночью 15-20°, днем по всей Украине 28-33°

День летнего солнцестояния
День летнего солнцестояния. Фото: Pixabay

Во вторник, 11 июня, днем в Украине ожидается 28-33°. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. 

"Завтра в западных, северных и Винницкой областях днем ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении. 

Температура ночью 15-20°, днем по всей Украине 28-33°.

А вот в Карпатах будет намного комфортнее. Там температура воздуха прогреется до 20-25°.

Напомним, в Бердичевском районе Житомирской области вечером выпал град, размеры которого, по словам очевидцев, были сравнимы с куриным яйцом.

Видео с последствиями стихии было опубликовано в YouTube людьми, которых стихия застала в дороге. Как можно увидеть на кадрах съемки, ледяные шарики густо покрыли асфальт и обочину трассы, а трава стала белой, будто от снега.


Ранее,на Одесскую область обрушились мощные ливни, которые привели к тому, что дождевая вода переливала через дамбы прудов и подтопила дома местных жителей.

Некоторых жителей региона пришлось эвакуировать, а спасатели были вынуждены перекрывать дамбы мешками с песком. Также бойцы ГСЧС откачивали воду со дворов и подвалов – было отведено около 800 кубических метров.

Напомним, ранее мы сообщали, что во время непогоды на Прикарпатье один человек пропал без вести, сотни людей были эвакуированы и тысячи домохозяйств – подтоплены. За сутки в регионе выпала двухнедельная норма осадков, а уровень воды в реках поднялся на четыре метра.   

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Тег погода, жара, грозы, зной, погода в Украине

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