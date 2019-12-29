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Синоптики уточнили прогноз перед Новым годом: украинцев ждет гололед

29 декабря, 11:20

Гололедицы не будет только на юге

Фото: lv.suspilne.media

Фото: lv.suspilne.media

На дорогах Украины в воскресенье, 29 декабря, ожидается гололед. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 29 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

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Также 29-30 декабря в Киеве на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

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Ранее синоптики прогнозировали на воскресенье по всей Украине, кроме Приазовья, востока и Волыни, мокрый снег с дождем.

Отметим, что до прихода в Украину дождей в последние пару недель отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Так, например, в Киеве 19 декабря метеорологи зафиксировали сразу три рекорда: максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. А благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года. Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Читайте подробнее, что это значит.

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Киев погода гололед прогноз погоды Украина

Источник: Сегодня

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