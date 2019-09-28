Синоптики уточнили прогноз погоды: дожди перекочуют на Левобережье

В субботу дожди пройдут на Западе, а вот в воскресенье осадки накроют уже все Левобережье

/ Фото: Pixabay

Синоптики уточнили прогноз на выходные в Украине 28-29 сентября. Как сообщает Укргидрометцентр, если в субботу осадки ожидаются на Правобережье, Киевской, Черниговской и Сумской областях, то в воскресенье дожди перекочуют на Левобережье.

Так, 28 сентября дожди прогнозируют в западных областях, в Центре, кроме Винницкой области, будет солнечно и ясно, до +17...+20 градусов.

На Юге обещают +19...+22 градуса, в Приазовье и на Востоке будет немного прохладнее, однако также без дождей. В Харьковской, Полтавской областях будет днем до +17...+19 градусов.

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В воскресенье, 29 сентября, на Западе прогнозируют сухую и солнечную погоду, а дожди накроют Левобережье, северные области, а также ряд центральных и южных.

Синоптики обещают в западных областях днем до +17...+21 градуса. В Винницкой области ожидается днем до +19...+21 градуса, в Одесской – до +22...+24 градуса.

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В Херсонской, Николаевской областях будут дожди, днем температура воздуха поднимется до +20...+22 градуса. В Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях днем тоже будет дождливо, до +17...+19 градусов. В Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях также осадки, днем до +16....+18 градусов. На Востоке днем до +15...+17 градусов и дожди.

Отметим, что ранее, несмотря на заморозки, в Киеве расцвели каштаны. Цветущие деревья заметили недалеко от Киево-Печерской лавры. Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, жители столицы ранее обратили внимание на распустившиеся каштаны на Виноградаре.

При этом новости "Сегодня" сообщали, что в Одесской области в результате сильного дождя на дороге образовался двухметровый провал.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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