Синоптики уточнили прогноз погоды на неделю: кому ждать снега и где будет солнце

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На носу – зимнее солнцестояние, когда небесное светило поворачивает к лету, а мы зимы толком-то и не увидели. Как сообщает Украинский гидрометцентр, в ближайшие пять дней погода не побалует украинцев снежком и не напугает морозами .

Так, в субботу, 21 декабря на западе Украины будет облачно и дождливо, температура воздуха составит +8-10 градусов днем, и +2-5 ночью.

Такая же температура будет и в центре Украины, однако там будет солнечно. На востоке Украины также будет солнечно, однако немного прохладнее: +4-8 градусов днем и -1-4 градуса ночью.

На юге установится "мартовская" погода: +10-12 градусов днем и +3-5 ночью. Солнечно, ветер юго-восточный.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Патапия и святой Анфисы. Анфису в народе называли Рукодельницей, поскольку девушки с этого дня приступали к шитью. Наши предки приметили, если деревья в инее на Патапия, будет богатый урожай фруктов. На хороший урожай указывал и снег, который своей тяжестью гнул на деревьях сучья. Если в этот день слышали гром, готовились к сильным ветрам, пишет "Синоптик".

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В воскресенье, 22 декабря , дожди на Западной Украине усилятся, температура останется во все тех же комфортных рамках: +8-10 градусов днем, и потеплеет ночью +6-8.

В этот же день дожди охватят остальную территорию страны. От Киева до Луганска днем будет +8-10 градусов, и +3-7 градусов ночью.

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На юге – от Одессы до Запорожья, а также в Крыму будет влажно. Днем +12-14 градусов, ночью +7-9.

Народный прогноз погоды: 22 декабря отмечается день зачатия матери Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Анна Зимняя. Это самый короткий день в году, когда зима устанавливается окончательно. Если на Анну Зимнюю лучисто и светло, то 31 декабря будет ясно и морозно, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурному и теплому новогодью. По этому дню определяли погоду на полгода вперед: снег — к дождю, метель — к ветру с дождем, мороз — к ясной погоде, оттепель — к теплому дождю.

В понедельник, 23 декабря , на западные области обрушатся проливные дожди, а во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах – даже со снегом. В то же время показатели на градуснике будут положительными: +5-7 градуса днем и +2-4 ночью.

На остальной территории Украины – в центре, на севере, востоке и юге сохранится дождливая погода. Днем будет +8-10 градусов, и +5-8 градусов ночью. И только в Крыму будет чуть теплее: +12-14 градусов днем и +7-9 ночью. Тоже будет дождливо, однако ветер сменится на южный.

Народный прогноз погоды: 23 декабря почитается память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Если в этот день идет дождь, то в старину считали, что и вся весна будет такой же дождливой. Дальнейшую погоду определяли еще и с помощью лесного гостя — зайца: если зайцы приходили в сад, то зима обещала быть суровой.

Во вторник, 24 декабря , на западе Украины похолодает до +3-5 градусов днем и ночью. Ливни немного ослабнут, а снега уже не будет.

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На севере, в центре, и на востоке Украины тоже будут идти дожди, а дневная и ночная температура снизится до +4-7 градусов. В Луганске будет сухо, а в Одессе, Николаеве и Херсоне дожди будут идти лишь время от времени.

В Крыму температура составит днем +8-10 и +6-8 ночью. Ветер юго-восточный.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Даниила Столпника. У наших предков была традиция в этот день зажигать лампадку, как бы "прибавляя впотьмах доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистые силы". Погоду 24 декабря также определяли по лучам солнца: если они простираются вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.

В среду, 25 декабря , почти на всей территории Украины установится облачная, однако сухая и прохладная погода. От Ужгорода до Луганска температура днем и ночью составит +2-5 градусов. Лишь в некоторых областях возможны кратковременные дожди.

Народный прогноз погоды: 25 декабря отмечается день памяти святителя Спиридона, чудотворца. Это самый холодный день декабря — солнцеворот: "Солнце переходит на другой бок". Этот день определяет характер всей зимы. Если солнышко на Спиридона — дни на святках (7-19 января) будут ясными, а Новый год будет морозным, а если хмуро и на деревьях иней — быть Новому году теплым и пасмурным. Если ночь ясная, зима будет холодная, а лето жарким; если ночь темная — зиме быть теплой, а лету — пасмурным.

Ранее сообщалось, что ближе к Новому году снова начнет теплеть .

Отметим, что в Киеве 18 декабря стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Метеорологи зафиксировали в этот день 15,2 градуса. Предыдущее рекордное значение составляло 14,7 градуса и наблюдалось 5 декабря 2008 года.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами в первых числах декабря – совпала с приходом календарной зимы. Но так было недолго – снова пришло потепление и сухая погода. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие пару месяцев. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

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