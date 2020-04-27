SIPRI: Украина поднялась в рейтинге стран по военным расходам

Военные расходы Украины в 2019 году составили 5,2 млрд долл. или 3,4% от ВВП

В то время как США ожидают, что все страны НАТО увеличат оборонные расходы к 2024 году, стало известно, что в 2019 году в мире был отмечен самый большой объем военных ассигнований за последнее десятилетие: он составил 1,917 трлн долл., что на 3,6% больше, чем в 2018 году. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI)

На страны, входящие в первую пятерку, – США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию – приходится 62% общего объема военных затрат в мире. Первый раз в пятерке оказались азиатские государства. В 2019 совокупные военные расходы стран мира составили 2,2% глобального ВВП.

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Расходы США на военные нужды увеличились в 2019 на 5,3%, достигнув 732 млрд долл., что составляет 38% мирового объема. Американский прирост оказался равен всему военному бюджету Германии за прошлый год.

Китай и Индия возглавляют азиатский рейтинг, имея самые большие расходы на вооружения в регионе. При этом в общемировом рейтинге они занимают вторую и третью строчки соответственно. В прошлом году Китай потратил на военные нужды 261 млрд долл., на 5,1% больше чем в 2018 году, Индия – 71,1 млрд долл, что на 6,8% превышает показатель предыдущего года.

В 2019 году Россия заняла четвертую позицию, военные траты возросли на 4,5% и были равны 65,1 млрд долл., или 3,9% ВВП.

Саудовская Аравия сократила свои ассигнования на вооружения на 16% до 61,9 млрд долл и заняла пятое место.

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В Европе по росту военных расходов первенство принадлежит Германии, где в 2019 году военный бюджет увеличился на 10% и достиг 49,3 млрд долл. Это один из 15 наиболее высоких показателей роста за прошлый год.

Что касается Восточной Европы, то в докладе отмечается резкий рост расходов на военные нужды в ряде стран-членов НАТО. Так, в Болгарии они увеличились на 127%, что объясняется, главным образом, платежами за новые боевые самолеты. В Румынии показатель роста составил 17%.

Совокупный объем военных расходов 29 входящих в НАТО стран равнялся в прошлом году 1,035 трлн долл.

Военные расходы Украины в 2019 году составили 5,2 млрд долл. или 3,4% от ВВП, по сравнению с 2018 году расходы выросли на 9,3%, в рейтинге стран Украина поднялась с 41 на 35 место.

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Среди 15 стран с самой высокой нагрузкой военных расходов первое место занимает Саудовская Аравия (8% ВВП), последнее – Япония (0,9% ВВП).

О том, сколько страны тратили на оборону годом ранее читайте в материале SIPRI: военные расходы Украины выросли, а в России – упали.

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