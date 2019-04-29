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SIPRI: военные расходы Украины выросли, а в России – упали

29 апреля, 10:11

В 2018 году общий мировой "военный бюджет" вырос до 1,8 трлн долларов, прибавила и наша страна

Фото: Минобороны Украины

Пока Россия теряет позиции на оружейных рынках, военные расходы Украины в 2018 году выросли на 21% и составили 4,8 миллиарда долларов.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Под военными расходами речь идет обо всех государственных расходах на вооруженные силы и виды деятельности, включая заработную плату и пособия, оперативные расходы, закупки оружия и оборудования, военное строительство, исследования и разработки, а также центральное управление, командование и поддержку.

Совокупные мировые военные расходы в 2018 году составили 2,1% от мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и составили 18 триллиона долларов. Только на долю США и Китая пришлась половина мировых военных расходов.

Военные расходы США выросли – впервые с 2010 года – на 4,6%, достигнув отметки в 649 миллиардов долларов в 2018 году, и остаются по этому показателю на первом месте. Эта сумма равна военным бюджетами следующих восьми стран в рейтинге.

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На втором месте Китай, который увеличил своих расходы на 5% – до 250 млрд долл. за прошлый год.

Также аналитики SIPRI отмечают рост военных расходов в некоторых странах Восточной Европы из-за растущей российской угрозы. Так, Украина потратила на 21% больше – военный бюджет составил 4,8 миллиарда долларов. Усилились и другие соседи России: расходы Польши выросли на 8,9% в 2018 году до 11,6 миллиарда долларов, расходы Болгарии, Латвии, Литвы и Румынии также выросли с 18 до 24 процентов.

А вот Россия потратила за прошлый год 61,4 млрд долл. и заняла шестое место в мире. В сравнении с 2017-м расходы сократились на 3,5%.

Напомним, в марте Стокгольмский международный институт исследования проблем мира опубликовал рейтинг крупнейших мировых экспортеров оружия в период с 2014- по 2018 годы. Оказалось, что Украина резко снизила экспорт оружия и выпала из топ-10 торговцев, заняв 12-е место. Причина — российская военная агрессия. Из-за нее наша страна больше занята обеспечением украинской армии и работой над тем, чтобы заместить российские комплектующие своими или западными разработками.

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Тег Россия, США, расходы, Украина, SIPRI

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