Система "умного дома" становится все более опасной: видео

Эксперты по кибербезопасности рассказали, как злоумышленники получают доступ к системам умных домов

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Система умный дом позволяет экономить на коммуналке, управлять всеми гаджетами с телефона, и даже голосом включать освещение в доме. Однако, такая роботизация собственного дома совсем не безопасна.

Умная квартира встречает хозяина после работы, включая свет, когда он переступает порог. Повсюду датчики движения, температуры и освещения. Дом Андрея Гордиенко всевозможными гаджетами нашпигован до основания.

"Это место для приема гостей. И для создания определенной атмосферы мы можем или сделать яркое освещение, на сто процентов, или сделать более романтическое, приглушенное освещение", – рассказывает Андрей.

По всему периметру жилья работают десятки различных систем. Включаются автоматически в зависимости от времени суток, температуры за окном. К примеру, стирка для экономии включается ночью, а кондиционер сам понимает – охлаждать или нагревать помещение.

"Благодаря установленной системе "умный дом", нам удается экономить порядка 15-30% от ежемесячных платежей", – отмечает хозяин автоматизированной квартиры.

А еще техническим оркестром устройств можно управлять дистанционно. Также умный дом оснащен системой голосового управления.

Хозяин квартиры из всех технических фишек больше полюбил умную кровать:

"Если я ночью хочу попить водички, опустил ноги на пол – включится габаритная подсветка и поможет мне комфортно ориентироваться в условиях темноты, не включая общий свет. Поможет мне".

Но за комфортом и экономией может скрываться опасность. Осенью этого года в американском штате Джорджия система умного дома не впустила в дом владельцев. Камеры наблюдения просто не узнали хозяев. Впоследствии выяснили: систему умного дома сломали воры. Эксперт по кибербезопасности говорит, такие системы очень уязвимы. Чтобы уберечь свое умное жилье от кибератак, эксперт советует менять пароли защиту на всех гаджетах минимум два раза в месяц.

Александр Илюша, эксперт технической безопасности:

"Нужно использовать комплексный подход. Отключить возможность удаленного администрирования. Потому что злоумышленники достаточно легко находят устройства в сети с открытыми портами и они моментально получают доступ".

Отключение дистанционного управления сведет на нет атаку на системы безопасности, а периодические профилактики работы гаджетов не позволят злоумышленникам взломать сеть извне.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Бельгии построили "умный" дом, в котором не платят за коммуналку. Инновационное жилье находится внутри "теплицы", и благодаря парниковому эффекту, там всегда тепло, даже зимой.

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