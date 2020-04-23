Ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-трансляция брифинга Степанова

В Министерстве здравоохранения проходит онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщит свежие данные о количестве заболевших за последние сутки.
Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 22 апреля по всей Украине лабораторно подтверждено 6592 случая COVID-19, из которых 174 летальных, 424 пациентам удалось вылечиться. Также инфекция подтверждена более чем у 1200 медиков. В лидерах сейчас Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.
В то же время в Украине начали клинические испытания отечественного лекарственного средства против COVID-19. Согласно предварительным выводам ученых и производителей, украинский препарат может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирусная инфекция. Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.
А тем временем в Украине продлили карантин до 11 мая. В правительстве заявили, что, согласно прогнозам Национальной академии наук, пик коронавируса ожидается в первые дни мая, поэтому ограничения продлили до середины месяца.
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