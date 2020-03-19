Ситуация с коронавирусом в Украине из первых уст: интервью с доктором медицинских наук Сергеем Дубровым

Во время трансляции все зрители смогут поставить свои вопросы в комментариях и услышать на них ответы

Сегодня, 19 марта, в 14:00 состоится онлайн-интервью с членом оперативного штаба по недопущению распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, врачом-анестезиологом, президентом Ассоциации анестезиологов Украины, доктором медицинских наук Сергеем Дубровым.

Трансляция интервью будет-вестись на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook. Во время трансляции все зрители смогут поставить свои вопросы в комментариях и услышать на них ответы.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 2 – летальных.

Среди заболевших – народный депутат Украины Сергей Шахов. Он рассказал, что сначала обратился в частную клинику, которая не смогла диагностировать у него вирус, однако после повторного обследования уже государственными врачами был подтвержден у него коронавирус, и сейчас он находится на самоизоляции.

В парламент срочно прибыла группа сотрудников Минздрава для установления лиц, с которыми контактировал Шахов. Как оказалось, нардеп вернулся из-за границы 11 марта, а 12 числа уже посещал эфиры телеканалов и присутствовал на заседании комитета ВР по вопросам экологии. В МВД рассказали, что уже установлены полсотни человек, с которыми контактировал нардеп.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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