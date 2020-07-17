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Ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

17 июля, 08:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Эпидемия в нашей стране проходит довольно спокойно, без резких вспышек заболеваний

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные.

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Напомним, по состоянию на утро 16 июля в Украине было зафиксировано 848 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 18. За среду выздоровели 800 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили во Львовской области – 197.

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Отметим, что сейчас Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Харьковская, Черновицкая, Черниговская области и Киев не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей. Также стало известно, что карантин снова продлят и Украину поделят на четыре зоны.

Тем временем Минздрав исключил из протокола лечения тяжелых больных COVID-19 противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Однако его еще смогут применять для лечения пациентов средней степени тяжести. Также стало известно, что Индия передала Украине новое лекарство от COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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