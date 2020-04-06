Ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-трансляция брифинга Ляшко

Министерство здравоохранения дает очередной брифинг о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщит новые данные по распространению COVID-19 в Украине.

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В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 6 апреля и все подробности из регионов

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на вечер 5 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 1308 случаев коронавируса, 37 закончились летальным исходом. Растет и количество выздоровевших – их уже 28. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были люди старше 50 лет. Отмечается, что большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирение. Смотрите подробнее карту заражений по регионам.

Отметим, что с сегодняшнего дня вводятся дополнительные карантинные ограничения для населения. Власти мотивирует такое решение тем, что Украина подходит к пику коронавируса – он ожидается с 14-15 апреля. Так, например, теперь никаких компаний на улице – передвигаться можно будет не более чем по два человека и обязательно в масках (исключение – родители с детьми), а с собой нужно иметь документы. Запрещены любые массовые мероприятия, а значит, на Пасху никаких богослужений в церквях и похода на шашлыки. За нарушение правил карантина придется заплатить. За что могут оштрафовать.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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