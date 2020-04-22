Ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-трансляция брифинга Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг, на котором сообщит актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в стране.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 21 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 6125 случаев COVID-19, из которых 161 летальный, 367 пациентам удалось вылечиться. Также инфекция подтверждена у более чем тысячи медиков. В отношении всех летальных случаев, которые есть в стране, большинство людей имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек. В лидерах сейчас Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Реклама В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 22 апреля

Отметим, что на Пасху опасались роста заболеваемости из-за массовых походов в церковь. Замминистра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что всплеска коронавирус Украине следует ожидать к концу этой недели, поскольку 130 тысяч украинцев сходили таки на богослужения. В некоторых населенных пунктах даже срочно начали готовить больницы к массовому приему больных.

В то же время вирусологи прогнозируют пик заболеваемости и смертность на первые числа мая. А тем временем правительство намерено продлить карантин до 12 мая. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство будет вносить соответствующее предложение.

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