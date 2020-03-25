Ситуация с коронавирусом в Украине: видео брифинга Минздрава

На сегодняшний день в Украине уже 113 инфицированных и четыре человека умерли

Представитель Министерства здравоохранения рассказала о ситуации по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Украине.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне Виктор Ляшко говорил, что в Минздраве есть разные расчеты по коронавирусной эпидемии – математические моделирования, эпидемиологические прогнозы, есть и оптимистический и пессимистические расчеты. В то же время он отметил, что при худшем варианте развития событий в Украине коронавирусом могут заболеть миллионы.

Также замминистра прямо во время брифинга наглядно продемонстрировал, как правильно пользоваться антисептиком, чтобы не подхватить опасный вирус. По его словам, 20-30 секунд обработки рук достаточно, чтобы антисептик "подействовал на микроорганизмы и вирусы, которые находятся у нас на ладонях". Смотрите видео:

По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и г. Киеве, а именно: в Черновицкой – 38 (1 умер), Киевской – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 умер), Тернопольской – 4, Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 умер), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1, Черкасской – 1 и в Киеве – 31. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область). Кроме того, в Тернополе умер инфицированный COVID-19 мужчина. Это уже четвертая смерть в Украине от коронавируса.

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