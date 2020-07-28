Ситуация ухудшилась: в каких областях Украины запретили смягчать карантин

Эпидемия коронавирусной инфекции ускорила темпы распространения в Украине. В связи с этим девять областей пока не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.

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Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в таких областях:

Винницкая;

Волынская;

Житомирская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Львовская;

Ровенская;

Тернопольская;

Черновицкая.

По сравнению с данными за 27 июля, из обновленного списка исключили Харьковскую область и добавили Житомирскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Черновицкую области.

Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается такой, где имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве от коронавируса умерли уже 130 человек.

Также напомним, в Виннице вспышку коронавируса зафиксировали в больнице. Большинство зараженных – пациенты.

Кроме того, вспышку коронавируса зафиксировали в одном из общежитий Киева – смотрите видео:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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