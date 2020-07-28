Ситуация ухудшилась: в каких областях Украины запретили смягчать карантин

Эпидемия коронавирусной инфекции ускорила темпы распространения в Украине. В связи с этим девять областей пока не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.
Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в таких областях:
- Винницкая;
- Волынская;
- Житомирская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Львовская;
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Черновицкая.
По сравнению с данными за 27 июля, из обновленного списка исключили Харьковскую область и добавили Житомирскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Черновицкую области.
Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается такой, где имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики инфицирования COVID-19 составляет более 10%.
Ранее мы сообщали, что в Киеве от коронавируса умерли уже 130 человек.
Также напомним, в Виннице вспышку коронавируса зафиксировали в больнице. Большинство зараженных – пациенты.
Кроме того, вспышку коронавируса зафиксировали в одном из общежитий Киева – смотрите видео:
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