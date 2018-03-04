Ситуация в АТО: боевики ударили по ВСУ из запрещенного оружия

Больше всего обстрелов было на Луганском направлении, сообщают военные

На фронте недолго продержался "режим тишины" и, начиная с вечера, боевики ударили по позициям Вооруженных сил Украины из запрещенного "Минском" вооружения, в частности из минометов, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вокруг Крымского. С гранатометов различных типов захватчики обстреливали наших защитников у Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья, а из стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие на подступах к Малиновому.

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На Донецком направлении противник применил 120-мм минометы вблизи Водяного на Приазовье, а 82-мм минометы – неподалеку Песков.

В общем, за минувшие сутки, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.

Как сообщалось, 2 марта после обстрелов боевиков ВСУ понесли потери. Противник также применял запрещенного вооружение, в результате чего один боец ВСУ погиб, еще двое – ранены.

Напомним, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.